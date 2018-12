Vernieuwde kerk Open Haven in Oostburg zet de deuren open

Dat nam de protestantse gemeente heel letterlijk, ook het kerkcentrum er tegenover was geopend. De vrouwenvereniging bood daar met de hand gemaakte artikelen, zoals borduurwerken, te koop aan. Wie van al dat moois even wilde uitrusten, kon iets drinken met een speciale lekkernij, een vuuvèrt’s wafel, oftewel een ronde wafel die uit vijf harten bestaat. Zo gesterkt konden bezoekers de weg oversteken voor een rondleiding door de Open Haven.

Voetenbankjes

Er kwamen tientallen mensen op af, die het moderne interieur bewonderden. ,,Ik mis wel een plaatsje voor mijn liederenboek en de liturgie", merkte Coos Bron, een van de kerkgangers, op. ,,En de nieuwe stoelen zitten wel lekker, maar ik kan niet met mijn voeten op de grond!” Kerkrentmeester Jan Boone stelde hem gerust. ,,We zullen een aantal voetenbankjes moeten kopen. Er zijn tussen onze kerkgangers een aantal best kleine dames.” En de liturgie en mededelingen? ,,Die worden voortaan op de kerkmuur getoond via een beamer."

Verder was en is iedereen tevreden over het vernieuwde interieur. Vooral het altaar, een creatie van houtartiest en designer Onno Jongman uit Breskens, oogstte veel lof: ‘Rustig en toch dominerend, klassiek en toch modern. Het past wonderwel in onze kerk', was de algemene mening. De werkzaamheden zijn voor een deel door vrijwilligers gedaan en bedrijven uit de gemeente Sluis.