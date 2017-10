Vermoedelijke veroorzaker ernstig ongeval Axel was dronken

Het ongeluk gebeurde rond 6.35 uur. Twee auto's botsten frontaal op elkaar. Beide bestuurders raakten bekneld en werden door de brandweer bevrijd. Een traumahelikopter kwam op de plaats van het ongeluk en hielp bij de behandeling van één van de twee gewonden. Beide bestuurders werden met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het ging om een 42-jarige inwoner van Sas van Gent en een 36-jarige man uit het Franse Bruay Sur l'Escaut.

Bloedonderzoek

De politie startte een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zo werden diverse getuigen verhoord en werd een sporenonderzoek uitgevoerd. Van de Franse bestuurder werd in het ziekenhuis bloed afgenomen voor nader onderzoek. Recent is gebleken dat hij ruim teveel alcohol had gedronken.