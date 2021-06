Vermiste Sanne (16) uit Zuidzande teruggevonden in Sittard

Kapot strijkij­zer? Ze zitten er na ruim een jaar weer klaar voor bij het repaircafé in Zierikzee

12 juni ZIERIKZEE - De openingstijd was zelfs met een half uur verruimd. Want het repaircafé in Zierikzee had sinds maart vorig jaar de deuren niet meer geopend, dus de nood zou wel hoog zijn, dacht coördinator Marjan van Leeuwen. De drukte bleef zaterdag uit.