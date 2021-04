Vermiste man in Sluiskil opgespoord met politiehelikopter

Twee gewonden bij uitslaande woning­brand Hengstdijk, gasflessen ontploft, directe buren geëvacu­eerd

29 maart HENGSTDIJK - In een schuur achter een woning aan de Kievitstraat in Hengstdijk is vanmiddag rond kwart voor vier brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar de woning en werd daarna uitslaand aan de voor- en achterkant van het huis. Twee mensen hebben brandwonden opgelopen.