Vermiste man dood aangetroffen in Groede

PORTRET Petra de Boevere: ‘Opeens zag ik alles wat ik had opgebouwd in duigen vallen’

15 augustus Vechten als een leeuw kan ze, Petra de Boevere, maar toen de coronacrisis in maart in volle hevigheid losbarstte, knapte er iets bij haar. Haar levenswerk, slijterij De Vuurtoren in hartje Sluis, moest het opeens zonder Belgen stellen, de grootste klantenkring. ,,Ik heb dagenlang met trillende handen rondgelopen.”