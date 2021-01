Vermiste Ichelle zit níet in Spanje, politie zoekt verder

Van Ichelle is sinds 16 december niets vernomen. De 29-jarige vrouw runt in Oostburg de winkel Pins & Needles. Volgens haar familie zou ze nooit zomaar verdwijnen, en al helemaal niet rond de feestdagen.

De politie onderzocht de afgelopen dagen de tip van de Spaanse politie dat Ichelle mogelijk in Spanje zou zijn aangehouden na het organiseren van een illegale rave-party. Dat leek een serieus aanknopingspunt en daardoor vlamde de hoop op dat ze gevonden was. Maar uiteindelijk bleek het niet om haar te gaan.

De vermissing is op woensdag 16 december bij de politie gemeld, laat die weten. Twee dagen ervoor heeft haar oma haar nog gezien en gesproken. De volgende dag heeft een bekende haar mogelijk nog gezien op het Ledelplein in Oostburg. Daarna is er alleen nog kort app- en sms-contact met haar geweest. De laatste keer was op woensdag 16 december om 16.30 uur.

Acht dagen later is ze officieel 'gesignaleerd', zodat politie in binnen- en buitenland weet hebben van haar vermissing. Ook gaat de politie haar foto en opsporingsbericht verspreiden via de eigen website en via sociale media. Volgens een woordvoerder is de politie ook zelf ‘hard op zoek naar aanknopingspunten'.

Wie informatie heeft over Ichelle wordt gevraagd de politie te bellen via 0900 8844, of te appen naar 06 12207006.

Broer Jeffrey vertelde afgelopen weekend over de verdwijning van zijn zus. Bekijk hier de video:

Volledig scherm De vermiste Ichelle van de Velde © Prive foto