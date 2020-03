Verlangen naar de plek ‘where magnolia grows’

In veel tuinen bloeit de magnolia al twee weken uitbundig. Tot vreugde van die inwoner van een Zeeuws-Vlaams dorp, die begin maart een week weg was, net op het moment dat de beverboom haar knoppen opende. ,,Zal je net zien dat de magnolia weer helemaal kaal is als ik terug ben.”

Het pessimisme was begrijpelijk. Want Vera mag dan wel zingen dat hij altijd de weg naar huis terugvindt, naar de plek waar de magnolia groeit (‘I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows’), lang bloeien doet het kreng niet vaak. De afgelopen jaren was het binnen de kortste keren - na een paar stormachtige dagen - gedaan met de pret. Maar dit jaar houdt de bloei al twee weken aan in de regio. Kon ook die Zeeuws-Vlaming eens van zijn feestelijk bloeiende boom genieten.