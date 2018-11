Verlaging hondenbelasting afgeschoten in Terneuzen

Volgens Hessing is het onredelijk dat mensen met meer dan één hond extra worden belast. Het tarief voor een eerste hond is dit jaar in Terneuzen 70,65 euro en voor elke volgende hond 159 euro. In de laatste raadsvergadering pleitte Hessing ervoor alle honden te belasten met het lage tarief.

Tien van de dertien Zeeuwse gemeenten heffen extra belasting voor meerdere honden. Hulst, Goes en Kapelle vragen hetzelfde bedrag per hond. Goes schaft overigens de hondenbelasting in 2019 helemaal af, Schouwen-Duiveland in 2022. De raden in beide gemeenten vinden het oneerlijk dat hondenbezitters extra moeten bijdragen aan de gemeentekas. De hondenbelasting levert Terneuzen in 2019 403.000 euro op.