Verkoop vismijn Breskens kan op brede steun rekenen in gemeenteraad Sluis

In alle beslotenheid is de gemeenteraad van Sluis eerder voorgelicht over de toekomst van de visveiling in Breskens, waarvan Sluis met Vlissingen aandeelhouder is. Het voornemen tot verkoop kwam deze week dan toch naar buiten via een brief van het Vlissingse college van B en W. Dat Sluis er geheimzinniger over doet, kan slechts één verklaring hebben: de transactie ligt gevoelig. De visveiling in Breskens heeft naast een economische, ook een emotionele waarde.