Verkoop Marina Beach en Scheldorado nog steeds niet rond; nieuwe lening van 7,5 miljoen euro nodig

Reconstructie Marina Beach: bij de vorige eigenaar ging het al echt mis, Oostappen investeer­de tenminste nog

5 juni HOEK - Tuurlijk maakt Pim Broekhuysen, oud-wethouder van Terneuzen, zich zorgen over de toekomst van vakantiepark Marina Beach bij Hoek. Het rommelt er al een tijdje. Broekhuysen was als wethouder betrokken bij de overname van het park in 2013 door de Oostappen-groep. ,,Ik sta daar nog steeds achter. Oostappen heeft er veel in geïnvesteerd.”