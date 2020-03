Verkoop appartementen in haven Breskens ‘boven verwachting’

Pharos is een van de blikvangers in het havenplan van Breskens. Het complex bestaat uit drie blokken. Het eerste gebouw huisvest 39 appartementen, het tweede 57 en het derde 63. De eerste twee blokken zijn in de verkoop. ,,Er zijn er in totaal 65 verkocht en voor de andere is veel belangstelling. Er staan nog tien geïnteresseerden op de lijst. Dat is echt boven verwachting", zegt directeur Ron van Pamelen van aannemingsbedrijf Van der Poel. ,,En het zijn nogal veel appartementen.” De prijzen variëren van dik vier ton in het eerste blok tot ruim een miljoen in het naastgelegen pand. Het derde gebouw gaat de tweede helft van dit jaar nog in de verkoop.

Recreatiewoning

Volgens Van Pamelen is er veel interesse uit Breskens zelf. ,,Dat komt doordat we vooral in de omgeving geadverteerd hebben. Daarna zijn we reclame gaan maken in België en sinds kort doen we dat ook in Duitsland. Dat begint zijn eerste vruchten af te werpen. De eerste Duitsers met interesse hebben zich gemeld.” De verhouding tussen vaste bewoners en kopers die een appartement als tweede woning willen, schat hij fifty fifty. ,,Mensen uit de regio kopen echt een huis om er permanent te wonen, de rest ziet het vooral als recreatiewoning. En er is ook veel interesse om een appartement te kopen en daarna te verhuren.”

Donderdag verrichten de Sluise wethouder Jack Werkman en gedeputeerde Dick van der Velde de officiële handeling om de bouwstart van de eerste fase in te luiden. Die is echter al net na kerst begonnen. Van Pamelen: ,,De verwachting is dat de bouw rond de zomer van volgend jaar klaar is. Daarna is ieder half jaar het volgende gebouw klaar.” De bouw van het tweede blok is voorzien voor mei.

Metamorfose

Met de bouw is de metamorfose van het Breskense havengebied nu echt ingezet. In totaal komen er 460 appartementen bij, de jachthaven wordt uitgebreid. Op de Middenhavendam verrijst de Visserij Experience, een centrum met daarin het visserijmuseum, de visveiling en horeca. De vergunning daarvoor is inmiddels ter inzage.