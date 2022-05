Verkeerslichten bij de entree van Hulst maken plaats voor rotonde

Twee verdachten aangehou­den na mishande­ling in Terneuzen, politie zoekt getuigen

TERNEUZEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een mishandeling in de Nieuwstraat in Terneuzen. Rond 04.15 uur zouden twee slachtoffers ernstig zijn mishandeld door een groepje mannen. De politie zoekt getuigen.

14 mei