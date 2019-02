Verkeershinder sluizencomplex Terneuzen door kapotte brug

De brug is gisteren aan het einde van de middag al in storing gevallen. Er is iets mis met de hydrauliek. De brug is omhoog vastgezet, zodat het scheepvaartverkeer nog wel van de Westsluis gebruik kan maken. Het gevolg is dat bij het schutten van schepen aan de zuidzijde van de sluis, het verkeer niet over de sluis kan. De zuidbrug moet dan immers ook omhoog.