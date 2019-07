Verkeer door Zuidzande en Boerenhol blijft voorlopig pijnpunt

In de Sluise gemeenteraad vroegen afgelopen week drie partijen, CDA, Nieuw Gemeentebelang en Onafhankelijk West, hier aandacht voor. In 2023 is 100.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van ‘verbeterpunten’. In 2021 en 2022 geld uitgetrokken voor de voorbereidingen. Patricia van de Vijver (CDA), Ranco Bogaard (NGB) en Lia Flikweert (Onafhankelijk West) riepen op samenwerking te zoeken met de provincie om snelheid te maken.

,,De groei van het toerisme aan de kust heeft geen gelijke tred gehouden met de infrastructuur", stelt Bogaard in een toelichting, ,,In Boerenhol is het bovendien drukker geworden door afsluiting van de Langeweg in Plan Waterdunen. Dat draai je niet meer terug.” Punt blijft dat aanpassing van de doorgaande wegen in Boerenhol en Zuiddorpe er de komende jaren niet in zit. Bogaard duikt daar niet voor weg. ,,We investeren als Sluis al veel en moeten keuzes maken.”