Verhuizing archeologisch museum Aardenburg vertraagd

Siem Huigh verloor zijn vader tijdens de bevrijding: ‘Jij bent een mama’s kindje’, zeiden andere kinderen

10:00 Dit is het 22ste deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Siem Huigh (1937) over zijn vlucht uit Schoondijke, waarbij zijn vader om het leven kwam: ,,Achteraf bezien hadden we beter in Schoondijke kunnen blijven. Maar ja, je komt altijd slimmer van de markt dan je er naartoe gaat.”