Verhoging tol in Westerscheldetunnel ook in coronatijd onaanvaardbaar, vinden Forum en Code Oranje

Vanwege de coronacrisis gaan per dag 5000 tot 6000 auto's minder door de tunnel. Als dat volgend jaar niet verandert, is een tariefsverhoging in 2022 onvermijdelijk, zei Schoenmakers vorige week in deze krant. Dat is tegen het zere been van FvD. De Statenfractie vindt dat de tunneldirecteur ‘zijn boekje te buiten is gegaan door zich in het openbaar te bemoeien met de toltarieven’.