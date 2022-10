Verhoging toeristenbelasting steekt West-Zeeuws-Vlaamse sector: ‘Toeristen gaan streek links laten liggen’

In Cadzand staan de bordjes van AirBNB nog steeds voor het raam, hoe staat het nu met die regels rond toeristi­sche verhuur?

Pakweg een jaar geleden bereikte de discussie over toeristische verhuur in dorpskernen een kookpunt. Sindsdien is er heel wat veranderd, al merken ze dat in Cadzand nog niet. Vijf vragen over de toeristische verhuur in West-Zeeuws-Vlaanderen, nu en in de toekomst.

27 oktober