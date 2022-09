Vergunning voor appartementen Plan Perkpolder moet even opnieuw

Zodra de Raad van State groen licht geeft (en wanneer dat is, is nog niet bekend) kan projectontwikkelaar Waterzande, na het bouwrijp maken en de aanleg van de riolering, starten met de eerste fase van bebouwing in Plan Perkpolder.

Stranddorp Perkpolder in de maak: drie boten meren per dag aan met zand

Waterzande had een tijdje geleden een omgevingsvergunning aangevraagd voor de twee appartementengebouwen, maar die aanvraag werd plots ingetrokken. ,,Geen paniek”, zegt Wim van den Abbeele van Waterzande. ,,De complexen komen er, maar er lag geen actuele ontheffing voor soortenbescherming bij de aanvraag. Die moet er wel zijn, want anders zouden we die vergunning niet krijgen. Dus we laten nu een nieuw onderzoek naar flora en fauna doen. Daarna vragen we de omgevingsvergunning opnieuw aan. Het is een formaliteit.”