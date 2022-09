Verdieping van het Kanaal Gent-Terneuzen en Zelzatetunnel nog niet direct aan de orde

dag huis! Ella en Peter zetten met pijn in het hart hun woning te koop, maar: ‘We blijven in het centrum van Terneuzen wonen.’

Het stadscentrum van Terneuzen is er een dat behoorlijk onderschat wordt in Zeeland. Dat is alleszins de mening van Ella en Peter Hamelink, die al meer dan tien jaar met enorm veel plezier middenin ditzelfde centrum wonen. In een huis dat veel mensen wellicht niet op die plek zullen verwachten. Een tijd terug hebben Ella en Peter hun huis te koop gezet, met pijn in het hart.

28 augustus