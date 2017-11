Verder onderzoek nodig naar vloerconstructie De Statie in Sas

Rudy Eversdijk op één bij SP Sluis

11:18 SLUIS - Rudy Eversdijk uit Sluis is opnieuw lijsttrekker voor de SP in Sluis bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eversdijk is nu in die gemeente het enige raadslid namens SP. Op nummer twee staat Annie Gerarts uit Breskens, die nu actief is als onder meer commissielid. Daarna komen Corné Riemslag (Zuidzande), Gert-Jan Gons (Oostburg) en Dick van Heijst (Aardenburg).