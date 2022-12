Verdachten fataal ongeluk in Walsoorden vrijgelaten

met video Meerdere auto’s beschadigd bij ongeval in Hulst

Een automobilist heeft zondagavond in de Moerschansstraat in Hulst voor een ravage gezorgd. Hij botste op een auto die daarna voor een kettingreactie zorgde bij andere auto's. De bestuurder reed onder invloed van alcohol. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

