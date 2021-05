Verdachten drugslab Waterlandkerkje blijven vastzitten

Poll Drie ‘Zeeuws-Vlaam­se’ drugslabs in twee maanden tijd opgerold: toeval of toch niet?

10 februari Eind november in Westdorpe en begin februari twee drugslabs kort achter elkaar in Ossenisse en Waterlandkerkje. Drie Zeeuws-Vlaamse druglaboratoria opgerold in ruim twee maanden tijd. Wordt Zeeuws-Vlaanderen overgenomen door drugscriminelen? Krijgen we Brabantse toestanden?