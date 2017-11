'Verdachte van schietpartij café Oostburg wil getuige intimideren'

Ze vertelde ook dat er een telefoon is gevonden in de cel van deze 28-jarige N.G. uit Breskens. Ze gaat de komende dagen onderzoeken of er met dat toestel is gebeld of op een andere manier contact is gelegd door deze Bressiaander. Ze gaf wel aan dat het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat sinds anderhalf jaar providers een deel van de telefoongegevens niet meer moeten opslaan. Het Europese Hof verbood dat. Wel kan ze nog kijken of in het geheugen van de telefoon gegevens zijn te vinden die haar wijzer maken over wat er met het toestel is gedaan.