Verdachte van ernstig ongeluk in Terneuzen 90 dagen langer vast

De Axelaar reed op 10 oktober om 07.30 uur op zijn bromfiets over de Koegorsstraat toen hij op een tegemoetkomende auto botste, bestuurd door een 20-jarige Roemeen uit Botosani. De jongen belandde na de klap in een sloot. Hij liep blijvend letsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De automobilist is aangehouden en zit sindsdien in voorarrest. Vermoedelijk heeft hij te hard gereden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Verkeersongevallenanalyse van de politie heeft vandaag het ongeluk op de Koegorsstraat gereconstrueerd. Agenten reden in de Suzuki van de verdachte met snelheden van 60 tot 100 kilometer per uur over de weg.



De rechtbank Zeeland-West-Brabant kon vrijdag geen reactie geven op welke gronden het voorarrest van de man is verlengd.