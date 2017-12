Verdachte trekt wapen uit broeksband bij aanhouding in Westdorpe

Terneuzen in de markt voor vestiging van nieuw, luxe hotel

1 december TERNEUZEN - Terneuzen heeft dringend behoefte aan een nieuw, modern hotel en dat lijkt er nog te komen ook. Grote bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone als Dow en Yara hebben nogal eens gasten uit het buitenland over die meerdere dagen blijven. Zij hebben hotelruimte nodig. Dat is er in Terneuzen en wijde omgeving, maar het is algemeen bekend dat met name Dow-bezoekers geregeld uitwijken naar Middelburg.