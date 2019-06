‘Verdachte spullen’ bij Sluiskil niet gebruikt bij misdrijf

Leden van de Forensische Opsporing deden gisteravond urenlang onderzoek. Ze werden daarbij geassisteerd door de brandweer die voor extra licht zorgde. De spullen waren aangetroffen in het bosgebied bij de Schepenenstraat en de Drostlaan. De politie maakte melding van ‘verdachte voorwerpen die mogelijk bij een misdrijf gebruikt zouden zijn’. Wat er precies is gevonden, is onbekend.