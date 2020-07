Verdachte pootgoedfraude ontloopt strafzaak in Nederland

Juli krijgt tropisch uiteinde: 36 graden in Westdorpe

30 juli WESTDORPE - Juli was een relatief koele maand, maar krijgt vrijdag een bloedheet slot. Meteoroloog Rico Schröder van Weeronline verwacht dat de hoogste temperatuur van het land in Westdorpe wordt gemeten: 36 graden. ,,Die piek is echt voor Zeeuws-Vlaanderen. In Vlissingen wordt het ongeveer 32 graden.”