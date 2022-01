Verbouwing 's-Landshuis tot museum Hulst in volle gang: ‘Deze zaal wordt voor de late middeleeuwen’

Museum Hulst steekt de straat over. Het huidige museumpand, het Refugium Ter Duinen in de Steenstraat, wordt verlaten en de geschiedkundige pronkstukken van Hulst verhuizen naar het tegenovergelegen ‘s-Landshuis. Het historische pand uit 1665 krijgt een moderne museuminrichting waarin het verhaal van Hulst in negen zalen wordt verteld. Museumvoorzitter Bert Zandvoort: ,,We hopen dat we straks bijvoorbeeld ook Hulster documenten die nu in het Rijksmuseum liggen, in bruikleen kunnen krijgen.”