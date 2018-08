'Veiligheidssysteem Dow heeft gewerkt'

Een grote, doffe knal was maandagavond in Terneuzen en wijde omgeving te horen, waarna een zwarte rookpluim te zien was boven het industriepark van Dow aan de Westerschelde. In één van de plasticfabrieken van het bedrijf was een storing opgetreden. De druk in de installatie liep daardoor te hoog op, waarop automatisch een veiligheidssysteem in werking trad. Hierbij is ethyleen, een bouwstof voor plastic, met grote kracht afgeblazen. Dat gaf de knal, te vergelijken met de knal die hoorbaar is, als een straaljager door de geluidsbarrière gaat. De rookpluim ontstond door een reactie van de afgeblazen ethyleen op de buitenlucht.