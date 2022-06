Veertigste Havendagen in Terneuzen brengen een ‘ode aan de Schelde’

met video Korte, maar hevige zeer grote brand bij autobe­drijf in Terneuzen, rookwolken waren vanuit heel Zeeland te zien

TERNEUZEN - Bij autobedrijf Rida aan de Handelspoort in Terneuzen heeft vanmiddag een zeer grote brand gewoed. Daarbij was enige tijd sprake van een enorme rookontwikkeling, maar die is inmiddels flink afgenomen. Er is niemand gewond geraakt. Het pand heeft forse schade opgelopen.

