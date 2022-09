Veertig vluchtelingen in voormalige gymzaal Aardenburg, Terneuzen verlengt noodopvang in bieb

Einde aan een begrip in Terneuzen: bij de ‘Dammetjes’ gaat na 58 jaar de druk van de ketel

Heb je iets nodig voor je badkamer? Even naar Dammetje. Valt je cv-ketel in puin? Dammetje bellen. Dat kan nog steeds, maar toch is er nu iets anders. Piet en Sonja Dam hebben hun installatie- en sanitairbedrijf in Terneuzen overgedragen.

25 september