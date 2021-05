Veertig ton ethyleen gelekt bij Dow Terneuzen na storing in kraker

Hoe de lekkage is ontstaan, is onderwerp van intern onderzoek bij Dow. Volgens een verklaring die Dow dinsdagmiddag afgaf, was het lek snel opgespoord, onder meer door de activering van een geautomatiseerd gasdetectiesysteem. De effecten zijn, aldus het bedrijf, ook ‘geminimaliseerd’ dankzij automatische veiligheidssystemen en het aanbrengen van waterschermen door de Dow-bedrijfsbrandweer.

Continu metingen

Tijdens het incident zijn door de brandweer continu metingen verricht op het Dow-industriepark, waarbij geen ethyleen is gemeten aan de grenzen van het bedrijfsterrein. Van gevaar voor de omgeving is geen sprake geweest, aldus een woordvoerder van Dow. Ethyleen is een brandbaar gas dat wordt gebruikt voor de productie van kunststoffen als plastic.

De Dow-kraker die zondag in storing viel, is nog buiten bedrijf. Dinsdag was ook nog sprake van een verhoogde fakkelactiviteit, zichtbaar aan de vlam uit de fakkelinstallatie boven het Dow-terrein aan de Westerschelde. Het fakkelen is nodig om veilig te kunnen opereren. Zondagmiddag was de fakkelactiviteit veel groter, toen de kraker moest worden stilgelegd en grondstoffen in de installaties moesten worden afgevoerd. De autoriteiten die toezicht houden op Dow, waaronder milieudienst DCMR in Rotterdam, zijn ingelicht en worden van de onderzoeksresultaten op de hoogte gehouden.