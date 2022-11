Veertig maanden cel geëist in ontvoeringszaak Schoondijkenaar

Mannen met vuurwapens in pakken met politielogo's pakten de twee op en bonden ze vast met tiewraps. Ze sloten ze vervolgens op in een aanhangwagentje van 1,5 bij 1,5 bij 2 meter in een loods in Ulicoten. Ze kregen een boterham met kaas, een yoghurtontbijtje, een smoothie en mochten een flesje water delen. De Sprundelaar moest nog een boodschap inspreken, waarin 90.000 euro losgeld werd gevraagd.

In de nieuwjaarsnacht ontsnapten de twee, hoewel er ook aanwijzingen zijn dat ze zijn vrijgelaten. Vervuild, stinkend naar urine en in shock belden ze aan bij een huis waar mensen nieuwjaar vierden.

In totaal merkte de politie twaalf mannen aan als verdachte in een onderzoek dat heel lang duurde. Doordat het onderzoek "sluimerde", aldus de officier van justitie, en door corona duurde het zeven jaar voor de zaak bij de rechtbank werd behandeld. Uiteindelijk bracht het Openbaar Ministerie maar drie mannen voor de rechter. Zij ontkennen betrokkenheid.

Dagelijks last

Het slachtoffer uit Sprundel heeft nog dagelijks last van de ontvoering, zei hij. ,,Ik word elke dag benadeeld. Ik kan niet aan werk komen, omdat mijn naam bekend wordt. Ik slik slaapmedicatie. Mijn meisje woont bij mij, maar ze komt niet meer bij haar moeder, omdat die niet wil dat ze met mij omgaat. Steeds word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Het zijn kleine dingen, maar alle kleine dingen maken het wel iets groots voor mij.''

Wat de aanleiding is geweest voor de ontvoering is voor justitie altijd ongewis gebleven. Er zijn wel aanwijzingen dat het gaat om een conflict in het criminele circuit. De advocaten van de verdachten pleiten dinsdag. De uitspraak is op 12 december.