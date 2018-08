Veerpont Lillo-Doel mag vaker uitvaren

Van 12, de dag van de Scheldewijding, tot en met woensdag 15 augustus vaart het bootje tussen de dorpen op de linker- (Doel) en rechteroever (Lillo) van de Schelde. De eerste afvaart is om 10.00 uur vanaf Lillo. De laatste boot terug is om 18.00 uur vanuit Doel.

'Doel blijft'

Zondag staat het feest voor de 44ste keer op het programma. Aan optimisme

is deze keer bij de organisatie geen gebrek. ‘Doel blijft’, prijkt fier op de

posters. Dat is ingegeven door de laatste hersenspinsels van de Vlaamse regering

en het Antwerps Havenbedrijf. In de expansieplannen van de haven komt Doel niet meer voor. Voor het eerst in veertig jaar tijd lijkt de toekomst van het

dorpje, dat nog ongeveer twintig inwoners heeft, gegarandeerd. Met de nadruk op

‘lijkt’, want de kwestie rond Doel is veranderlijk als het weer.