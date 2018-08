Veere is het beu: harde maatregelen tegen overlast van paardenpoep

De eigenaresse van een manege bij Oostkapelle spreekt over 'geven en nemen'. ,,De gemeente zou best kunnen zorgen voor wat meer voorzieningen. Hier bij Oostkapelle is geen duinovergang voor paarden. Wie naar het strand wil, moet dus wel over een voetpad. En anderzijds moeten ruiters natuurlijk gewoon rekening houden met hun omgeving. Ik ben zelf ook regelmatig in de weer om in de omgeving schoon te maken."

Dat is ook het geval bij De Ponyhof in Aagtekerke. Daar voelen ze zich niet aangesproken, vertelt medewerkster Laura. ,,Na elke buitenrit rijden wij de route nog eens na, met een karretje. Als er onderweg poep ligt, stappen we uit en ruimen we het op. In de zomer doen we dat twee keer per dag. Ik denk dus dat wij heel goed ons best doen."