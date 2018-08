Veelbesproken eiland voor Knokke-Heist komt er voorlopig niet

De Vlaamse regering haalde zich afgelopen weken de woede van het gemeentebestuur op de hals door het plan te opperen om bij Knokke-Heist een eiland van 40 hectare aan te leggen. Dat zou moeten dienen als kustversterking: het eiland zou met name de golfslag moeten breken. Als het initiatief succesvol zou blijken, zouden er voor de Vlaamse kust eventueel meer exemplaren aangelegd kunnen worden.

Verzet

Onder aanvoering van de fanatieke burgemeester Leopold Lippens kwam Knokke-Heist in verzet . Lippens was bang dat de geul tussen de kust en het eiland, zo'n kilometer breed, zou verworden tot een 'open riool', waar schepen de dienst uit zouden maken en toeristen en watersporters verdreven zouden worden.

De komst van zo'n eiland blijkt voorlopig een brug te ver, vertelt staatssecretaris Philippe de Backer tegen Het Laatste Nieuws. De Backer is van de federale - dus 'landelijke'- regering en overrulet nu min of meer de plannen van de Vlaamse regering. Die is wel erg kort door de bocht gegaan, laat De Backer doorschemeren.