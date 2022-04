Veel zweten of steeds moe? ‘Misschien is het niet de overgang, maar een hartinfarct’

Het is een idyllisch plaatje: langs akkers waar de ochtendmist nog boven zweeft, lopen twee vrouwen met negen rode borden die één voor één een plek krijgen. Er wordt een bewustwordingswandeling uitgezet. Dat heeft alles te maken met de missie van Gees van der Peijl, Anita Meerdink, Lidy Block en de andere leden van serviceclub Inner Wheel Zeeuwsch-Vlaanderen. Ze vragen aandacht voort hart- en vaatziekten bij vrouwen. Hoe? Daarover later meer.

Alle 67 Inner Wheel serviceclubs in Nederland zetten zich sinds vorig jaar in voor Hart voor Vrouwen. Dat is een landelijke stichting die zich sinds begin 2014 sterk maakt voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan de Radboudumc Nijmegen, richtte de stichting op omdat er jaarlijks meer vrouwen dan mannen overlijden aan hart- en vaatziekten. Terwijl er bij wetenschappelijk onderzoek met name mannen worden onderzocht en de symptomen bij vrouwen helemaal anders zijn. Inner Wheel vraagt drie jaar lang op allerlei manieren aandacht voor de stichting en zamelt geld in met acties.