Veel wekkers gingen vandaag vroeg af in Zeeuws-Vlaanderen: het is jaarmarkt in Groede

Drie uur op de fiets naar WeitjeRock? Deze vrienden doen het: ‘Festival begint zodra we op de fiets stappen’

HULST - Knettergek? Nee, zo willen Jasper, Arthur, Joost, Lars en Tom zich niet noemen. Maar dat ze al jaren met de fiets van Hulst helemaal naar Weitjerock in IJzendijke fietsen, is toch best bijzonder. ,,Eigenlijk zijn we nooit voorbereid.”

28 juli