Veel vragen rond dood gevonden jongen (17) bij Terneuzen

De jongen uit Griete werd zaterdag om 3.40 uur zwaargewond gevonden op de Huissenspolderweg, een onverlichte 60-kilometerweg in het verlengde van de Margarethaweg tussen Terneuzen en buurtschap Griete. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden hem niet meer redden. Of de jongen alleen was en is aangereden, is onduidelijk. En ook is niet bekend welk verband er is met de auto die vlakbij het lichaam werd aangetroffen. De politie zegt daar niks over omdat het onderzoek nog loopt. ,,We hebben zelf ook veel vragen en zijn op zoek naar antwoorden’’, zegt woordvoerster Pierre-Ine Mattheusens.