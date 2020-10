Vlaanderen scherpt coronamaat­re­ge­len aan, geen uitbrei­ding nachtklok

27 oktober BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft de coronamaatregelen in Vlaanderen aangescherpt, maar breidt de nachtklok niet zo ver uit als in Brussel en Wallonië is gebeurd. De nachtklok blijft gelden tussen 24.00 en 05.00 uur. In Wallonië en Brussel geldt een nachtklok van 22.00 tot 06.00 uur.