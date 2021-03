Veel Nederlanders hebben lak aan boetes door circulatieplan in Gent: merendeel wordt niet betaald

Top drie (VVD, PVV, CDA) blijft ongewij­zigd in Sluis

1:07 SLUIS - In de gemeente Sluis staan dezelfde partijen op de eerste drie plaatsen als vier jaar geleden. Ook in Sluis is de aanhang van de VVD gegroeid. De partij kreeg 26,9 procent van de stemmen, iets meer dan in 2017.