‘Veel mensen zwemplezier ontnomen door coronamaatregelen Terneuzense openluchtbaden’

Kaartjes en bloemen doen burgemees­ter Brugge veel deugd

22 juni “De voorbije twee dagen heb ik gevoeld dat een groot deel van de Bruggelingen mij graag ziet. Dat doet enorm veel deugd. Het is altijd mijn bedoeling geweest om een burgemeester te zijn voor en tussen de mensen. En geloof me: ik zie de Bruggeling óók graag.” Dirk De fauw is vandaag geëmotioneerd over de vele steunbetuigingen die hij ontving na de steekpartij. De hele dag al staken voorbijgangers een beterschapskaartje in zijn brievenbus.