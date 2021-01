Vanuit Perkpolder zoeven langs Westerscheldekust op e-fatbike

VVD en Onafhanke­lijk West willen meer aandacht voor Sluise onderne­mers die geen overheids­steun krijgen

28 januari SLUIS - Lang niet iedere ondernemer komt in aanmerking voor het coronasteunpakket van de overheid. Dat geldt ook voor voor ondernemers in de gemeente Sluis. De VVD en Onafhankelijk West willen dat het college van burgemeester en wethouders in actie komt.