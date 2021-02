Vandaal vernielt tuinhekken in straat Oostburg met vuurwerk

Politie beëindigt illegaal feest in Terneuzen: 23 boetes en één aanhouding

30 januari TERNEUZEN - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde gemaakt aan een illegaal feest dat plaatsvond in een bedrijfspand in Terneuzen. Een 27-jarige vrouw uit Terneuzen, die als feestganger aanwezig was, werd aangehouden omdat ze zich verzette.