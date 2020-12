Van Wesemael in Hulst neemt bamboespecialist over

HULST - De Van Wesemael Groep in Hulst heeft een nieuwe loot aan haar stam toegevoegd: de Van Nifterik Groep met de hoofdvestiging in Ede die vooral bekend is als producent en leverancier van duurzame bamboe plantstokken.

Het is schaalvergroting wat de klok slaat in tal van sectoren. De overname van de Van Nifterik Groep door de Van Wesemael Groep moet ook in dat licht worden gezien. ,,We versterken hiermee onze positie in de tuinbouwsector", laat het concern weten, ,,en zien daarin een kans die positie verder uit te bouwen.”

De Van Wesemael Groep, waartoe al de bedrijven R. van Wesemael, Agroburen, WPA Robertus, Ab. de Groot, Agro de Arend, FS Europe en Habo Belgium behoren, heeft plusminus 130 medewerkers in dienst. Van Nifterik, dat actief is in bijna dertig landen over de hele wereld, heeft veertien medewerkers in Ede. Het bedrijf heeft een grote nevenvestiging in China met een eigen productielocatie en handelskantoor waar ruim 120 mensen werkzaam zijn.

Zestigjarig bestaan

Van Nifterik blijft onder de eigen naam binnen de Van Wesemael Groep zelfstandig opereren. Het Hulsterse familiebedrijf vierde 1 juni het zestigjarig bestaan. De Van Wesemael Groep is in praktisch alle landbouwsectoren, van fruitteelt, akkerbouw, veehouderij tot boomkwekerij, actief als toeleverancier van onder meer gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen.

Het concern is in 1960 opgericht in Emmadorp als R. van Wesemael en heeft sinds 1979 de hoofdvestiging aan de Zoutestraat 109 in Hulst. Het heeft een meststoffendepot aan de Havendijk in Hulst en een depot in Biddinghuizen, provincie Flevoland.