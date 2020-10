Van Moorsel haalt al fietsend herinneringen op aan overleden dierbaren, vandaag in Zeeland

Sluiskil wil eindelijk eens van grondwater­over­last af: ‘We gaan net zo lang door tot onze actie is geslaagd’

20 oktober SLUISKIL - Paul van der Lingen uit Sluiskil, voorzitter van de begin dit jaar opgerichte Stichting Wateroverlast Sluiskil, is een doordouwer. ,,We gaan net zo lang door tot onze actie is geslaagd. De grondwateroverlast in een groot deel van het oude Sluiskil moet worden aangepakt.”