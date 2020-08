Van hittegolf tot zeventien graden, strandschoonmaakactie toch maar mooi voltooid, in Cadzand-Bad

Opvallend opgewekt legde hij de laatste kilometers af, vanaf Breskens geholpen door niet minder dan tweeënveertig vrijwilligers die zich aanmeldden via de actiewebsite en Facebook. Zij kwamen uit alle windstreken, zoals een speciaal voor de schoonmaakactie naar West-Zeeuws-Vlaanderen gekomen vierkoppig gezin uit Rotterdam en twee jonge meiden uit Daans eigen woonplaats Schoorl (Noord-Holland). ,,We kenden Daan niet eens, maar we vonden het zo'n goed initiatief. Daar hadden we wel een reis van drie uur voor over", vertelde één van de meiden.