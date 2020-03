Van buitenwipper van de Zillion naar bad guy op het witte doek

De Terneuzenaar is twintig jaar na de Zillion nog even deurgatvullend imposant: 1 meter 96 hoog en 115 kilo zwaar. Op de baard na dan, die moest eraf voor de film. Hij wrijft wat ongemakkelijk over de stoppels. ,,Je mag het uitsmijter noemen, of portier. Buitenwipper zeggen ze in België.” De Zillion was iets bijzonders. Zijn ogen glimmen als hij er over vertelt. ,,Dertien jaar heb ik in Antwerpen als portier gewerkt. Ik heb in zoveel discotheken gestaan maar geen een kon er tippen aan de Zillion.”