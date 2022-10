Van alles te koop op garage sale in Waterlandkerkje

,,Bij ons is het eigenlijk zoldersale”, meende Lieke (11) van de Wijnckel. ,,Wij hebben een heleboel van de vliering gehaald.” Haar vader Sjoerd hield de verkoop in de gaten. Ook Rico Engels had bij de familie een plaatsje gevonden. ,,We zijn pas verhuisd”, vertelt hij. ,,Spullen van ons stonden al twee jaar op zolder bij kennissen. Die hebben we niet meer uitgepakt maar meegenomen naar hier. Hopelijk wordt veel ervan verkocht vandaag.”