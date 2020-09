Vakbond FNV: ‘Misstanden en een angstcultuur bij Dethon, dit kán niet’

Dethon is het sociaal werkbedrijf van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. FNV wil via raadscommissies van de drie gemeenten zorgen dat het bestuur van Dethon gedwongen wordt om orde op zaken te stellen. FNV-bestuurder Mariska Exalto was vanavond in Hulst, Joost Kaper ging dinsdag in Terneuzen langs en Sluis komt later aan de beurt. Bij Dethon is namelijk een hoop mis, zegt de vakbond.

Niet serieus genomen

Beide FNV-bestuurders schetsten in zowel in Terneuzen als Hulst een beeld waarin personeel niet krijgt waar het recht op heeft, waar de kwetsbare medewerkers niet werken in functies die ze behoren te hebben en waar een angstcultuur heerst. Daarom voert de vakbond het woord namens medewerkers. Er zijn veel voorbeelden en ook veel klachten over de afdeling P en O, zei Exalto. ,,Afspraken worden niet nagekomen en er is nauwelijks verslaglegging van gesprekken. De mensen ervaren druk en worden niet serieus genomen.”

De bestuurders van Dethon zijn volgens FNV al vaak aangesproken over het ontbreken van een nieuwe cao en een sociaal plan, zei Kaper. ,,Mensen krijgen nu niet waar ze volgens de Wet arbeidsmarkt en balans recht op hebben. Mensen die via een payrollconstructie bij een organisatie werken, hebben recht op de arbeidsvoorwaarden van die organisatie.” Dat was nog steeds niet het geval. Exalto: ,,Afgelopen vrijdag heeft de directeur beloofd dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Eerst zien, dan geloven.”